2020/12/23 | 23:53 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لم يخرج عادل الصفار، أبو سلام، العراقي الذي عمل لأعوام طويلة في مهنة صناعة الأواني النحاسية يدويا أدواته القديمة من المخزن بعد، حتى مع إن الكثيرين يقولون إن انخفاض قيمة الدينار العراقي سيشجع الصناعات المحلية العراقية على النهوض مجددا.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المهن اليدوية في العراق.. هل يمنحها ارتفاع الدولار جرعة إنعاش؟) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المهن اليدوية في العراق.. هل يمنحها ارتفاع الدولار جرعة إنعاش؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).