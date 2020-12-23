ترامب يستخدم حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع

2020/12/23 | 23:54 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: استخدم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حق النقض ضد مشروع قانون الدفاع الضخم الذي يسمح بإنفاق 740 مليار دولار، ويحدد سياسة البنتاجون.

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