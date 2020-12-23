الملكي يزاحم اتلتيكو مدريد على الصدارة بهزيمة غرناطة

2020/12/23 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / تمكن نادي ريال مدريد من الفوز مساء اليوم على ضيفه غرناطه بهدفين نظيفين.وسجل هدفي الفوز كل من كاسيميرو في الدقيقة 57 وكريم بنزيما في الدقيقة 90.وبهذا الفوز تصدر الملكي الدوري برصيد 32 نقطة مناصفة مع اتلتيكو مدريد الا ان الاخير لديه مبارتين مؤجلتين./انتهى3

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