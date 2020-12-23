بذكرى اعياد الميلاد .. ساكو : الحكومة الحالية لديها ارادة طيبة للاصلاح

2020/12/23 | 23:59 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد بطرياك الكلدان في العراق والعالم الكاردينال لويس ساكو ان الحكومة الحالية لديها ارادة طيبة للاصلاح.وقال في كلمة متلفزة بمناسبة اعياد الميلاد ان : التحديات الحالية توجب دعم الاجراءات الحكومية الحالية والتي لديها ارادة طيبة للاصلاح.واضاف ساكو ان : العراق بحاجة الى تضامن فوري بين الشرائح كافة.واوضح ان : ايام الميلاد تمر في ظروف صحية غير طبيعية بالعراق والعالم والمهم الاحتفال الداخلي بالقيم الروحية والاخلاقية .واشار ساكو الى ان : الميلاد فرصة لمساعدة الاخرين ممن فقد عمله ورزق حياته عبر الجائحة او بسبب الفساد الذي نخر بالبلاد التي بحاجة الى سيادة لحدودها وثروته الطبيعية والتي استهلكت من قبل الطبقة السياسية والجماعات الاخرى مما ولد ازمة مالية .وتابع ان : التضامن مهم جدا دون الاقتصار على مساعدة فئة دون اخرى بل المساعدة يجب ان تشمل الجميع .داعيا لبناء دولة مدنية ديمقراطية ذات سيادة .وبين ساكو : علينا ان نستثمر الاعياد للمصالحة ونبذ الكراهية والحقد والاقصاء وعلى الجميع نبذ الخلافات وفتح صفحة جديدة من العلاقات القوية .ونوه الى : زيارة البابا العراق ومدينة اور المقدسة موطن نبينا ابراهيم / عليه السلام / ابو الرسالات الثلاث وسيكون في بغداد لعمل قداس ويزور اربيل والموصل وسهلها وخاصة مدينة قرقوش ثم يعود الى اربيل لعمل قداس وقد يزور النجف للقاء المراجع الدينية بعد زيارته الازهر سابقا .وعبر عن الامل بان يتم توقيع وثيقة في النجف كالتي وقعت مع الازهر الشريف.ودعا ساكو جميع العراقيين بتغيير ثقافتهم والعيش سوية كما كانوا طيلة الاف السنين وعدم التعالي على الاخرين ..لاننا مواطنون عراقيون./انتهى3

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