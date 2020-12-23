2020/12/23 | 23:59 - المصدر: المورد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بالوثيقة.. غلق (المولات والمطاعم وغيرها) لمدة أسبوعين من السابعة مساءً لغاية السادسة صباحاً هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع المورد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/23 | 23:59.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع المورد نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. غلق (المولات والمطاعم وغيرها) لمدة أسبوعين من السابعة مساءً لغاية السادسة صباحاً) نشر أولاً على موقع (المورد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. غلق (المولات والمطاعم وغيرها) لمدة أسبوعين من السابعة مساءً لغاية السادسة صباحاً) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المورد نيوز).