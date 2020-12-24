2020/12/24 | 00:02 - المصدر: سفن سكاي

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أصيبت امرأتان باختناق جراء تسرب لغاز الكلور في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وقال مصدر امني بأن تسربا لغاز الكلور في محطة ماء التحرير في قضاء بعقوبة، أدى إلى إصابة امرأتين واختناقهما،الأمر الذي دفع أهالي المنطقة إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث للسيطرة عليه بمساندة الكوادر الخاصة في المحطة.

وأشار إلى أن رائحة الغاز، انتشرت في المكان وشعر بها أهالي المناطق المحيطة، ولم تسجل لغاية الآن أية إصابات أخرى.





هناك تفاصيل اخرى بخصوص اصابة امرأتين بالاختناق جراء تسرب الكلور في ديالى 7 SKY TV.

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