تسرب لمادة الكلور في ديالى وتسجيل إصابات

2020/12/24 | 00:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أصيبت امرأتان باختناق، الأربعاء، جراء تسرب لغاز الكلور في مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأفاد مراسلنا، (23 كانون الأول 2020)، بأن تسربا لغاز الكلور في محطة ماء التحرير في قضاء بعقوبة، أدى إلى إصابة امرأتين واختناقهما، الأمر الذي دفع أهالي المنطقة إلى نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأضاف، أن فرق الدفاع المدني وصلت إلى موقع الحادث للسيطرة عليه بمساندة الكوادر الخاصة في المحطة.

وأشار إلى أن رائحة الغاز، انتشرت في المكان وشعر بها أهالي المناطق المحيطة، ولم تسجل لغاية الآن أية إصابات أخرى.





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