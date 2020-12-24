2020/12/24 | 00:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وكيل مسؤول شعبة زراعة البعاج، خلف خاشع، عن معلومات تفصيلية بشأن عمل الشعبة، والمعوقات التي تعترض طريقها، فيما طالب الجهات المعنية بضرورة إعادة تأهيل مبنى الشعبة، خاصة وأن آلاف الفلاحين تابعون لها.وقال خاشع في تصريح لـ”النور نيوز”: إنه “تم وضع خطة زراعية للعام الحالي بالتعاون مع مديرية زراعة نينوى بمساحة تتجاوز مليون 200 …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسؤول لـ”النور” : سنزرع مليون و200 ألف دونم في نينوى) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسؤول لـ”النور” : سنزرع مليون و200 ألف دونم في نينوى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).