الحشد الشعبي يكشف هوية قيادي بداعش قتل في كمين في “بهرز” بديالى

2020/12/24 | 00:11 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى كشف القيادي في الحشد الشعبي محمد التميمي، الاربعاء، عن هوية قيادي في تنظيم داعش الارهابي قتل في كمين في قاطع جنوب بهرز.وقال التميمي في حديث لـ/ المعلومة/، ان “قوة من استخبارات نجحت من قتل المسؤول الاداري لقاطع جنوب بهرز (20كم جنوب بعقوبة) في تنظيم اعش الارهابي بعد اشتباك استمر بعض الوقت”.واضاف […]

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