مجلس الوزراء يعلن اغلاق المرافق الاجتماعية من الـ 7 مساء حتى الـ 6 صباحا

2020/12/24 | 00:11 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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منذ 1 ساعة

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أعلنت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الأربعاء، إغلاق المرافق الاجتماعية بدءا من السابعة مساء ولغاية السادسة صباحا لمدة أسبوعين.

وقالت الامانة في بيان مقتضب اليوم (23 كانون الاول 2020)، تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، أنه "تقرر إغلاق المرافق الاجتماعية من السابعة مساء لغاية السادسة صباحا لمدة أسبوعين ابتداءً من يوم غد".

واصدر مجلس الوزراء امس الثلاثاء، عدة قرارات بعد ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا وانتشارها بصورة سريعة، حيث تضمنت القرارات:

1- حث المواطنين على ارتداء الكمامات وتطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي والوقاية الاخرى.

2- منع السفر الى كل من الدول التالية ( بريطانيا، جنوب افريقيا، استراليا، الدانمارك،هولندا، بلجيكا، ايران، اليابان، وأية دولة اخرى تحددها وزارة الصحة مستقبلا)، وكذلك منع دخول الوافدين منها (باستثناء العراقيين وإلزامهم بالحجر الإجباري لمدة 14 يوما في أماكن تخصص لهذا الغرض، ولايسمح لهم بمخالطة الآخرين لحين ثبوت عدم إصابتهم بالمرض بفحصهم بـ PCR ولمدة اسبوعين، ولحين وضوح الوضع الصحي العالمي والإقليمي لانتشار هذه السلالة.

3- قيام وزارة المالية بتأمين الدفعة الاولى والبالغ مقدارها (3001050) دولار، لغرض دفعها مسبقا لشركة فايزر، وكذلك تأمين المبلغ المتبقي من الكلفة الاجمالية للقاح والبالغ مقدارها (15005250) دولار.

4- التأكيد على وزارة التربية والمحافظين في المحافظات كافة بعدم إعطاء أي استثناءات تخص أيام دوام المدارس، خصوصا المدارس الأهلية، بما يخالف قرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية بهذا الخصوص.

5- التأكيد على وزارة التربية للايعاز لمديريات التربية في المحافظات كافة للتعاون مع شعب الصحة المدرسية في دوائر الصحة، لفحص الطلاب والكوادر ضمن المؤسسات التعليمية، ومتابعة الإجراءات الواجب اتخاذها في المدارس للحد من انتشار المرض، وكذلك التأكيد على جميع الوزارات ودوائر الدولة للالتزام بالإجراءات الوقائية، للحد من انتقال المرض ومنع دخول أي موظف أو مراجع لدوائر الدولة بدون ارتداء الكمامة.

6- غلق المرافق الاجتماعية ( المطاعم، المولات، وغيرها) لمدة اسبوعين بدءا من 24/12/2020.

7- غلق جميع المنافذ الحدودية البرية، إلا للحالات الطارئة.

A.Sh

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