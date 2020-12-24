مصدر أمريكي: كبار مسؤولي الأمن القومي بحثوا

2020/12/24 | 00:14 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال مسؤول كبير بالإدارة الأمريكية إن مسؤولين بارزين في الأمن القومي اجتمعوا بالبيت الأبيض الأربعاء واتفقوا على عدة خيارات لردع أي هجوم يستهدف العسكريين والدبلوماسيين الأمريكيين في العراق.



وأضاف نفس المصدر أن هذه الخيارات ستطرح على الرئيس دونالد ترامب قريبا.

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