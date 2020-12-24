العراق يستعد لأول موجة برد شتوية.. هذه تفاصيلها

2020/12/24 | 00:22 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تشير التوقعات الجوية، الى قدوم أول موجة برد في موسوم الشتاء الحالي الى العراق.

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