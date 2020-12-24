2020/12/24 | 00:22 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصحة تشدد على عدم منح استثناءات لتغيير مواعيد الدوام المدرسي هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 00:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الصحة تشدد على عدم منح استثناءات لتغيير مواعيد الدوام المدرسي) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الصحة تشدد على عدم منح استثناءات لتغيير مواعيد الدوام المدرسي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).