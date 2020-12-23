الاتحاد الأوروبي يدين

2020/12/24 | 00:24 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- Vالاتحاد الأوروبي يدين "مناخ الخوف" في أفغانستان

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