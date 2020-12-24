محدث.. الارتفاع يغلب على الأسهم الأمريكية بالختام بعد بيانات اقتصادية

2020/12/24 | 00:25 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الأمريكية في ختام تعاملات اليوم الأربعاء، بعد إعلان بيانات اقتصادية.

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