المكافآت تنهال على لاعبي نفط ميسان

2020/12/24 | 00:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أعلن يحيى زغير رئيس نادي نفط ميسان، عن مكافأة مادية للفريق بعد تحقيقه نتائج جيدة، فضلا عن فوزه المستحق، اليوم الأربعاء، على النفط في منافسات الدوري الممتاز.

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