ريال مدريد يهرب من فخ غرناطة

2020/12/24 | 00:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} واصل فريق ريال مدريد سلسلة انتصاراته، بالفوز (2-0)، خلال مواجهة غرناطة مساء الأربعاء، في إطار منافسات الجولة 15 من الليجا.

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