2020/12/24 | 00:55 - المصدر: الحرة
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- ترامب يعطل موازنة الدفاع الأميركية
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعطل موازنة الدفاع الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يعطل موازنة الدفاع الأميركية ) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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