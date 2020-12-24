كافاني يأخذ بيد مانشستر الى نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية

2020/12/24 | 01:04 - المصدر: سفن سكاي

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حقق مانشستر يونايتد فوزاً ثميناً وصعباً على مضيفه ايفرتون بهدف نظيف ضمن منافسات ربع نهائي كأس رابطة المحترفين الانكليزية.

المباراة كانت ندية سريعة بين الفريقين اراد كل منهما خطف الفوز باي ثمن لكن ضلت الشباك عصية على الفريقين حتى الدقيقة (88) عندما تمكن ادينسون كافاني من خطف هدف ثمين لصالح فريقه مانشستر في مرمى اصحاب الارض.

بهذه النتيجة تأهل مانشستر يونايتد الى نصف نهائي كأس الرابطة الانكليزية ليكمل اضلاع المربع مع غريمه الستي و توتنهام و برينتفور.

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