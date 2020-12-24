2020/12/24 | 01:11 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ترامب يطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/12/24 | 01:11.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب يطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب يطلق تحذيراً شديد اللهجة إلى إيران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).