استهجان لحفلة صيد وصفت بأنها جريمة غير مقبولة

2020/12/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لشبونة‭ (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬دانت‭ ‬الحكومة‭ ‬البرتغالية‭ ‬الثلاثاء‭ ‬حفلة‭ ‬صيد‭ ‬أقيمت‭ ‬الأسبوع‭ ‬الماضي‭ ‬في‭ ‬منطقة‭ ‬لشبونة،‭ ‬ووصفتها‭ ‬بأنها‭ “‬جريمة‭ ‬غير‭ ‬مقبولة‭”‬،‭ ‬فيما‭ ‬أثارت‭ ‬المسألة‭ ‬غضب‭ ‬الأحزاب‭ ‬السياسية‭ ‬والجمعيات‭ ‬ومستخدمي‭ ‬الإنترنت‭. ‬ وحفلة‭ ‬الصيد‭ ‬التي‭ ‬أثارت‭ ‬هذه‭ ‬الضجة‭ ‬جرت‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬بلدة‭ ‬أزامبوجا،‭ ‬على‭ ‬بعد‭ ‬60‭ ‬كيلومتراً‭ ‬شمال‭ ‬العاصمة‭ ‬البرتغالية،‭ ‬في‭ ‬ميدان‭ ‬توري‭ ‬بيلا‭ ‬المغلق‭ […]

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