وللدمى أيضاً في ريو دي جانيرو مستشفاها وطبيبتها (البطلة)

2020/12/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نيتيروي‭ (‬البرازيل‭) (‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬بردائها‭ ‬الطبيّ‭ ‬الأبيض،‭ ‬وبالسمّاعات‭ ‬الطبية‭ ‬في‭ ‬أذنيها،‭ ‬تعاين‭ “‬الدكتورة‭ ‬سويلن‭” ‬في‭ ‬منزلها‭ ‬بالقرب‭ ‬من‭ ‬ريو‭ ‬دي‭ ‬جانيرو‭ “‬مريضتها‭”‬،‭ ‬وهي‭ ‬دمية‭ ‬سوداء‭ ‬تفككَ‭ ‬جسمها‭ ‬البلاستيكي‭.‬ لا‭ ‬تحمل‭ ‬سويلن‭ ‬دا‭ ‬سيلفا‭ ‬شهادة‭ ‬في‭ ‬الطب،‭ ‬لكنّ‭ ‬لدى‭ ‬البرازيلية‭ ‬البالغة‭ ‬62‭ ‬عاماً‭ ‬الكثير‭ ‬من‭ ‬البراعة‭: ‬فقد‭ ‬حولت‭ ‬هوايتها‭ ‬مصدر‭ ‬رزق‭ ‬بعدما‭ ‬فقدت‭ […]

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