أرض ميعاد..مذكرات الرئيس الامريكي الأسبق باراك أوباما

2020/12/24 | 01:12 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ‭ ‬ريغان‭ ‬دعم‭ ‬إيران‭ ‬كما‭ ‬العراق‭ ‬سراً‭ ‬بالسلاح‭ ‬في‭ ‬الحرب‭ ‬1980‭ ‬ ما‭ ‬سر‭ ‬زيارة‭ ‬أوباما‭ ‬الى‭ ‬بغداد‭ ‬العام‭ ‬2008‭ ‬قبل‭ ‬أن‭ ‬يصبح‭ ‬رئيساً؟ رسالة‭ ‬سرية‭ ‬من‭ ‬أوباما‭ ‬الى‭ ‬خامنئي‭ ‬لفتح‭ ‬حوار‭ ‬مباشر‭..‬والرد‭ ‬مفاجأة‭ ‬ عرض وترجمة:نواف شاذل طاقة صدرت‭ ‬في‭ ‬الولايات‭ ‬المتحدة‭ ‬الأمريكية‭ ‬بتاريخ‭ ‬17‭ ‬تشرين‭ ‬الثاني‭ ‬‭ ‬نوفمبر‭ ‬2020‭ ‬مذكرات‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬الأسبق‭ […]

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