ترامب يعلق على استهداف السفارة الامريكية في بغداد

2020/12/24 | 01:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} علق الرئيس الامريكي، دونالد ترامب، على استهداف السفارة الامريكية في بغداد قبل ايام.

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