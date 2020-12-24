دراسة مثيرة عن الكمامة

2020/12/24 | 01:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال باحثون، الأربعاء، إن أقنعة الوجه تقلل من خطر انتشار القطرات الكبيرة التي يمكن أن تنقل العدوى بكوفيد-19 عند الحديث أو السعال بنسبة تصل إلى 99.9%، وفقا لتجربة مخبرية جديدة أجريت على تماثيل عرض وعلى البشر.

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