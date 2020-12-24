الصحة العالمية: اختبارات كورونا قادرة على كشف السلالة الجديدة

2020/12/24 | 01:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن الاختبارات المتوفرة للكشف عن فيروس كورونا قادرة على كشف سلالته الجديدة أيضا.

وقال خبير المنظمة فرانك كونينغز في مقابلة مع خبراء بريطانيين الأربعاء تعليقا على فاعلية اختبارات فيروس كورونا في الكشف عن السلالة الجديدة: "بشكل عام بوسعي التأكيد أنه يمكن استخدام نفس الاختبارات".

وأضاف: "لا نزال قادرين على كشف الفيروس بواسطة اختبارات التشخيص الجزيئية، وحسب الأخبار الأخيرة، فإن اختبارات الأجسام المضادة والاختبارات السريعة لا تزال فعالة أيضا لكشف السلالات الجديدة".

يذكر أن بريطانيا أعلنت الأسبوع الماضي الكشف عن سلالة جديدة من فيروس كورونا تنتشر بسرعة أكبر، لكنه لا يوجد أي دليل على أنها أشد أو أكثر خطورة منSARS-CoV-2..

المصدر: RT

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