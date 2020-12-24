ترامب يغرد رداً على استهداف السفارة الأميركية في بغداد

2020/12/24 | 01:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغدادغرد الرئيس الامريكي دونالد ترامب، الخميس، على استهداف السفارة الامريكية في بغداد.وقال ترامب في تغريدته على حسابه في تويتر، "تعرضت سفارتنا في بغداد يوم الاحد للاستهداف بعدة صواريخ ثلاثة صواريخ لم تنطلق.خمن من أين أتوا: إيران.الآن نسمع أحاديث عن هجمات إضافية ضد الأمريكيين في العراق".وأضاف، "بعض النصائح الصحية الودية لايران: اذا قتل امريكي سأحمل ايران المسؤولية، فكر مليا".

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