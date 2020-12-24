2020/12/24 | 01:42 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- 13 عائلة لضحايا ساحة النسور تسلمت تعويضات مالية وواحدة رفضت الاتصال مع بلاك ووتر استياء رسمي وشعبي في العراق من قرار ترامب العفو عن الأمريكيين القتلة بغداد-(أ ف ب) – الزمان استهجن العراق حكوميا وشعبيا قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالعفو عن أمريكيين مدانين بقتل 14 عراقيا، مشيرا إلى أنه يتجاهل كرامة الضحايا ولا […]
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استياء رسمي وشعبي في العراق من قرار ترامب العفو عن الأمريكيين القتلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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