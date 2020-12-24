2020/12/24 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- 13‭ ‬عائلة‭ ‬لضحايا‭ ‬ساحة‭ ‬النسور‭ ‬تسلمت‭ ‬تعويضات‭ ‬مالية‭ ‬وواحدة‭ ‬رفضت‭ ‬الاتصال‭ ‬مع‭ ‬بلاك‭ ‬ووتر استياء‭ ‬رسمي‭ ‬وشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق من‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬القتلة بغداد‭-(‬أ‭ ‬ف‭ ‬ب‭) – ‬الزمان‭ ‬ استهجن‭ ‬العراق‭ ‬حكوميا‭ ‬وشعبيا‭ ‬قرار‭ ‬الرئيس‭ ‬الأمريكي‭ ‬دونالد‭ ‬ترمب‭ ‬بالعفو‭ ‬عن‭ ‬أمريكيين‭ ‬مدانين‭ ‬بقتل‭ ‬14‭ ‬عراقيا،‭ ‬مشيرا‭ ‬إلى‭ ‬أنه‭ ‬يتجاهل‭ ‬كرامة‭ ‬الضحايا‭ ‬ولا‭ […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استياء‭ ‬رسمي‭ ‬وشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق من‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬القتلة) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (استياء‭ ‬رسمي‭ ‬وشعبي‭ ‬في‭ ‬العراق من‭ ‬قرار‭ ‬ترامب‭ ‬العفو‭ ‬عن‭ ‬الأمريكيين‭ ‬القتلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).