حقوق لا تسقط بالتقادم الزمني

2020/12/24 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- د.فاتح عبدالسلام مواطن عراقي واحد يمثل إحدى عائلات ضحايا القتلة من حراس شركة بلاك ووتر رفض التنازل عن حقه وقبول التعويض المالي البخس، مائة ألف دولار لكل شهيد مدني سقط في ساحة النسور ببغداد.وهذا المواطن هيثم الربيعي فقد زوجته وابنه الطالب العشريني في كلية الطب.اليوم يقولون ان هناك اعتراضا حكوميا على اعفاء […]

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