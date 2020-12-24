ماذا حمل رئيس المخابرات المصرية الى ليبيا؟

2020/12/24 | 01:42 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- القاهرة‭ -‬مصطفى‭ ‬عمارة‭ ‬ كشف‭ ‬مصدر‭ ‬أمني‭ ‬رفيع‭ ‬المستوى‭ ‬في‭ ‬تصريحات‭ ‬خاصة‭ ‬لمراسل‭ ‬الزمان‭ ‬في‭ ‬القاهرة‭ ‬أن‭ ‬الزيارة‭ ‬التي‭ ‬قام‭ ‬بها‭ ‬اللواء‭ ‬عباس‭ ‬كامل‭ ‬رئيس‭ ‬المخابرات‭ ‬المصرية‭ ‬الى‭ ‬ليبيا‭ ‬استهدفت‭ ‬في‭ ‬المقام‭ ‬الأول‭ ‬تقديم‭ ‬دعم‭ ‬مصر‭ ‬لكل‭ ‬من‭ ‬المستشار‭ ‬عقيلة‭ ‬صالح‭ ‬رئيس‭ ‬مجلس‭ ‬النواب‭ ‬والمشير‭ ‬خليفة‭ ‬حفتر‭ ‬القائد‭ ‬العام‭ ‬للجيش‭ ‬الليبي‭ ‬في‭ ‬مواجهة‭ ‬محاولات‭ ‬بعض‭ […]

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