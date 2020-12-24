مبادئ فلسفة القانون - زهير الخويلدي

2020/12/24 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#زهير_الخويلدي ترجمة "فلسفة القانون، وتسمى أيضًا الفقه، وهي فرع من الفلسفة التي تبحث في طبيعة القانون، لا سيما في علاقته بالقيم الإنسانية والمواقف والممارسات والمجتمعات السياسية.



تقليديا، تتقدم فلسفة القانون من خلال توضيح والدفاع عن الافتراضات حول القانون العامة والتجريدية - أي التي لا تنطبق على نظام قانوني معين في وقت معين (على سبيل المثال، المملكة المتحدة في عام 1900) ولكن لجميع الأنظمة القانونية في حاضر أ ......





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