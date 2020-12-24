الدمى البشرية وصناعة الخوف - نعيمة عبد الجواد

2020/12/24 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نعيمة_عبد_الجواد بعد اكتشاف أغلب البشر مؤخرًا أنهم مجرد "دمى" يتم تحريكها وفق الأهواء في لعبة يتقنها الكبار لم تبدوا عليهم إمارات الدهشة أو حتى الميل للثورة على ذاك الوضع؛ لأنهم صاروا على دراية بذلك بعد تيقنهم أن البساط يسحب من تحت أقدام البشر ليس بلطف كما في السابق، ولكن بعنف.



وعلى هذا، ينتهج الإنسان الحديث في عصر الازدهار الزائف الذي نشقى فيه -- سياسة "عش يومك، ولا تفكر قدر الإمكان في المستقبل"؛ لأن بمجرد التفكي ......





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