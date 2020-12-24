الشيوعي العتيق إسحق الشيخ يعقوب - شميران مروكل

2020/12/24 | 01:50 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شميران_مروكل إعداد: شميران مروكلفي كتابه “المساءلة” (2011) يرفع الإهداء إلى الرفيق الشاب خالد النزهة (قضى عام 1982 في السجن)، ويقدمه عبر قسمين اعتمد في الأول على النظرة التأملية في مسألة الحرية، وظاهرة الإرهاب، وتذكر أمه مريم، وتعقب المخابرات الأمريكية لقوى الحركة الوطنية.والقسم الثاني وضعه على ثلاث عشرة محطة استعاد فيها ذكريات الملاحقة والسجن بداية من هروبه عام 1956، واعتقالات رفاقه وتعذيبهم في س ......





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