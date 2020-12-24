ديربي مانشستر يشعل نصف نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

2020/12/24 | 01:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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أسفرت قرعة الدور نصف النهائي من مسابقة كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة، عن مواجهة نارية بين الجارين مانشستر سيتي ومانشستر يونايتد.

وأجريت القرعة مساء الأربعاء، بعد انتهاء منافسات ربع النهائي، حيث ستقام منافسات دور الأربعة في أول أسبوع من العام الجديد.





وتأهل يونايتد إلى دور الأربعة، بتغلبه على مضيفه إيفرتون (2-0) مساء الأربعاء، فيما تفوق مانشستر سيتي على مضيفه آرسنال (4-1)، مساء الثلاثاء.

أما المباراة الثانية، فستجمع مفاجأة المسابقة برينتفورد الذي أقصى نيوكاسل يونايتد (1-0) من ربع النهائي، بتوتنهام الذي تغلب بدوره ستوك سيتي (3-1).

المصدر: كورة

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