2020/12/24 | 04:01 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأميركي الذي أوشكت ولايته على الانتهاء، دونالد ترامب 26 عفوا رئاسيا إضافيا خلال الأسابيع الأخيرة من إقامته بالبيت الأبيض.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شملت والد جاريد كوشنر.. ترامب يصدر 26 عفوا رئاسيا إضافيا) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شملت والد جاريد كوشنر.. ترامب يصدر 26 عفوا رئاسيا إضافيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).