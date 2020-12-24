2020/12/24 | 07:07 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مليون أميركي تلقوا لقاح كوفيد-19 و"طريق صعب" ينتظر البلاد

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