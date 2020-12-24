المرأة النيابية: قانون الناجيات لا يقتصر على الايزيديات

2020/12/24 | 07:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} شمل مجلس النواب جميع العراقيات المتعرضات للانتهاكات بقانون الناجيات، ولم يقتصر على الايزيديات فقط، بينما يرى نواب أنَّ القانون ليس بمستوى الطموح ولا يعوض الضحايا عن معاناتهم.

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