النقل تكشف عن مشاريع للربط السككي مع تركيا وإحياء القناة الجافة

2020/12/24 | 07:33 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} كشفت الشركة العامة للسكك الحديد التابعة لوزارة النقل عن تفاهمات مع الجانب التركي لتفعيل الربط السككي، فيما أكدت استمرار جهودها لإحياء القناة الجافة وإكمال المشاريع السككية الخاصة بها لربط العراق بتركيا واوروبا.

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