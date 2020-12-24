برلماني عراقي يكشف ضغوطا اميركية ضد بغداد بخصوص روسيا

2020/12/24 | 07:40 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف رئيس لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي محمد رضا إلى أن واشنطن تضغط على العراق لمنعه من التعاون العسكري مع روسيا، مشددا على ضرورة التأسيس لات...

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