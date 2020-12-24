قبل الخلع وبعده.. حملة لـ

2020/12/24 | 08:09 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهد هاشتاغ #FreeFromHijab تغريدا كثيفا على موقع تويتر خلال الأيام القليلة الماضية، ما وضعه في صدارة المنصة، لا سيما في المنطقة العربية، لا سيما فيما أثاره من جدل ما بين مؤيد ومعارض.

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