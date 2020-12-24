خبير اقتصادي: المواطن سيتقبل الحصار الظالم ويتعايش مع الوضع خلال العام المقبل

2020/12/24 | 08:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص…

رأى الخبير الاقتصادي، احسان الكناني، ان المواطن سيجبر على تقبل الوضع الراهن والحصار الاقتصادي الذي فرضته الحكومة، لافتا الى ان المواطن سيتعايش مع الوضع الجديد بشكل تدريجي خلال العام المقبل.

وقال الكناني لـ /المعلومة/، ان “الحكومة فرضت حصارا اقتصاديا على الشعب برفعها للاسعار واستقطاع الرواتب، من دون ايجاد معالجات صحيحة لتعظيم الايرادات”.

واضاف ان “الحصار لن يحرم الاسواق من السلع والبضائع ولكنه سيجعل من المواطن غير قادر على شراء مايريد بسبب ارتفاع الاسعار”.

وبين ان “المواطن سيتقبل الحقيقة الظالمة التي فرضتها الحكومة عليه، كما انه سيتعايش مع ارتفاع الاسعار تدريجيا خلال العام المقبل، في حين كان لدى الحكومة فرصة ذهبية لتعظيم الايرادات من خلال الاستثمارات بالبنى التحتية والغاز والاراضي الزراعية وفرض بعض الرسوم على المرافق السياحية”.



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