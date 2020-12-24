وكيل وزارة الداخليَّة: لا توجد جريمة جنائيَّة غير مكتشفة في الوقت الحالي

2020/12/24 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أكدت وزارة الداخلية انخفاض مستوى الجريمة المنظمة خلال العامين الأخيرين، مفصحةً عن عدم وجود جريمة جنائية غير مكتشفة حاليا.

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