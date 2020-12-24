الاتحاد الخليجي: العراق هو المرشح الوحيد لاستضافة خليجي 25

2020/12/24 | 08:35 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قال نائب رئيس الاتحاد الخليجي لكرة القدم العماني جاسم بن محمد الشكيلي عن أنَّ الملف العراقي هو الوحيد الذي تقدم بطلب استضافة النسخة المقبلة لخليجي 25، بينما هناك ملف بديل لن يتم النظر فيه إطلاقاً الا في حال الوصول الى قناعات راسخة بصعوبة نجاح التنظيم العراقي وهو أمر مستبعد.

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