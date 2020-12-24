تحركات هامة تتعلق بالمستقبل المعيشي لسائقي سيارات الاجرة والحمل.. هل سيحصلون على تقاعد؟

2020/12/24 | 08:36 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

كشفت وزارة النقل عن عزمها مناقشة امكانية شمول سائقي سيارات الحمل والاجرة، بالضمان الاجتماعي ضمن التوجه الحكومية لقانون تقاعد يشمل الفئات والعمال في القطاع الخاص.

وقالت مدير دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي بالوزارة خلود حيران في تصريحات صحفية، انه “تم التنسيق مع النقل الخاص في وزارة النقل لمناقشة امكانية شمول أصحاب النقل الخاص من سيارات الحمل والاجرة بالضمان الاجتماعي”، منوهة بان “الوزارة تولي اهمية لهذه الشريحة من المجتمع للنهوض بواقعها المعيشي وكيفية شمولها بالضمان الاجتماعي كونها شريحة واسعة في المجتمع وهي بحاجة الى دعم حكومي بهذا الجانب”.

واضافت ان “الوزارة تسعى لاقرار القانون الجديد الذي سيشمل القطاع غير المنظم والذي سيضمن الحقوق للشرائح المختلفة من العمال”، مؤكدة “عزم الوزارة تنفيذ هذه الخطوة طبقاً للقوانين والانظمة المعتمدة لديها سواء كانت المعدلة او القوانين الجديدة التي تعمل على تطبيقها بالتنسيق مع الجهات العليا”.

واشارت حيران الى “التنسيق مع الاتحاد العام لنقابات العمال لمناقشة الواقع العام للطبقة العاملة من المضمونين، ومناقشة الصعوبات التي تواجههم والعمل على تذليلها”، كاشفة عن “وجود رؤية في تبني البرامج والانظمة المعلوماتية المتطورة من قبل قسم تكنولوجيا المعلومات وآلية توظيفها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات لهذه الطبقة”.

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