الصحة: تخصيص 70 ألف درجة وظيفيّة لخريجي المهن الطبية والصحية

2020/12/24 | 08:39 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، الخميس، عن تخصيص قرابة 70 ألف درجة وظيفيّة لخريجي 2018 و2019 من ذوي المهن الطبية والصحية، فيما اشار الى اتخاذ قرار بشأن ملف رفع التسكين عن العناوين الصحية.

وقال التميمي في حديث لصحيفة "الصباح" واطلعت عليه "الاقتصاد نيوز"، انه "تم تخصيص قرابة 70 ألف درجة وظيفيّة ضمن موازنة عام 2021 لخريجي 2018 و2019 من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 لذوي المهن الطبية والصحية، والتعديل الثالث للقانون الخاص بالمهن الصحية"، مبيناً أن "الدرجات الوظيفية ستكون لجميع المشمولين بالقانون المذكور". وأضاف التميمي أنه "تم تخصيص 1,3 ترليون دينار لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، فضلا عن إنشاء بعض المشاريع من خلال البنك الدولي كالمستشفيات وإكمالها وتهيئة المستلزمات التي تدخل في مواجهة جائحة كورونا"، مشيرا الى أن "الحكومة أعطت أولوية لوزارة الصحة في تأمين التخصيصات المالية لتأمين احتياجاتها الضرورية رغم الازمة المالية التي تمر بها البلاد". وبين أن "ملف رفع التسكين عن العناوين الصحية عرض على مجلس الوزراء واتخذ فيه قرارا، كما أن علاوات الموظفين أدرجت ضمن الموازنة المالية". جدير بالذكر أن قانون رقم (6) لسنة 2000، صدر عن مجلس قيادة الثورة المنحل، ويتضمن 9 مواد تشرع تفصيلاً لتوظيف وتعيين خريجي التخصصات الطبية والصحية والتخصصات الساندة، كما تلزم مواد القانون وزارة الصحة بتعيين الخريجين بنسبة لا تقل عن 25 % على حركة الملاك من الحذف والاستحداث سنوياً، وفي مطلع العام الحالي 2020 صوت مجلس النواب على قانون التعديل الثالث على قانون رقم 6، وأضاف تعديلات على التخصصات المشمولة فيه وفقرات تتصل بالتدرج الوظيفي لذوي المهن الصحية والطبية.

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