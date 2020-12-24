"تعليمات عن الكريسماس".. وثيقة مسربة لحماس تغضب مسيحيي قطاع غزة

2020/12/24 | 08:39 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثارت مذكرة مُسربة لحركة حماس التي تسيطر قطاع غزة بخصوص رغبتها في الحد من احتفالات عيد الميلاد (الكريسماس) في القطاع استياء المجتمع المسيحي مع دخول موسم العطلات.

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