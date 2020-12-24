الخيكاني: ملف الاتصالات دخل في خانة المزايدات والصفقات السياسية

2020/12/24 | 08:44 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص

بين المحلل السياسي كريم الخيكاني، ان ملف الاتصالات ودعوى ايقاف تجديد الرخص لشركات الهاتف النقال دخل خانة المزايدات والصفقات السياسية، لافتا الى ان ديون الشركات قد تذهب الى جيوب الفاسدين من اجل تمويل حملاتهم الانتخابية وتحقيق الفائدة ببقاء تلك الشركات تعمل داخل العراق.

وقال الخيكاني لـ /المعلومة/، ان “الغريب مافي الامر وقوف الحكومة الى جانب شركات الهاتف النقال ضد دعوى ايقاف عملها وعدم تجديد الرخص لها، على الرغم من وجود الكثير من المبالغ بذمة تلك الشركات لصالح الحكومة”.

واضاف ان “تجديد الرخص من عدمه دخل خانة التحدي بين من يحاول مكافحة الفساد وبين من يدعم استمرار الفساد، اذ كان من الممكن ان يكون للحكومة دورها في تطبيق القانون وعدم السماح للشركات بالاستمرار بعملها لحين دفع مابذمتها من مبالغ”.

وبين ان “تجديد رخص شركات الهاتف النقال قد تقف خلفه صفقات ومزايدات سياسية خاصة ان الكثير من الذمم قد تشتريها شركات الهاتف من اجل استمرار عملها، وكذلك تسعى بعض الاطراف السياسية لتمويل حملاتها الانتخابية من خلال دعم استمرار الشركات الفاسدة مقابل الحصول على مبالغ كبيرة”.



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