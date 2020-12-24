وزير الصحة يتحدث عن 70 ألف درجة وظيفية في موازنة 2021

2020/12/24 | 08:48 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن وزير الصحة والبيئة حسن التميمي، اليوم الخميس، عن تخصيص نحو 70 ألف درجة وظيفيّة ضمن موازنة عام 2021 لخريجي 2018 و2019 من المشمولين بقانون رقم 6 لسنة 2000 لذوي المهن الطبية والصحية، والتعديل الثالث للقانون الخاص بالمهن الصحية، مبيناً أن الدرجات الوظيفية ستكون لجميع المشمولين بالقانون المذكور.وقال التميمي في تصريح صحفي، إنه “تم تخصيص 1,3 ترليون دينار لتوفير الادوية والمستلزمات الطبية، فضلاً عن إنشاء بعض المشاريع من خلال البنك الدولي كالمستشفيات وإكمالها وتهيئة المستلزمات التي تدخل في مواجهة جائحة كورونا”، مبيناً أن “الحكومة أعطت أولوية لوزارة الصحة في تأمين التخصيصات المالية لتأمين احتياجاتها الضرورية رغم الازمة المالية […]

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