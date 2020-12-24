وزارة التربية تفصح عن إجراءات إضافية ’مشددة’ للوقاية من كورونا

2020/12/24 | 08:50 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

اتخذت وزارة التربية، الخميس، إجراءات استباقية جديدة مع قرب نهاية السنة الميلادية للحفاظ على الطلبة من وباء فيروس كورونا.

وقال الوكيل الاداري بالوزارة الدكتور فلاح القيسي في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعه "ناس" (24 كانون الاول 2020)، انه "تم التنسيق مع الجهات المختصة لتطبيق اجراءات مشددة للوقاية من هذا الفيروس حفاظا على الطلبة والهيئات التدريسية منه، وتأتي مكملة لما اتخذته الوزارة بهذا الشأن بداية العام الدراسي (2020 ــ 2021)".

واردف انه "تم توجيه الادارات المدرسية بضرورة التنسيق مع المستوصفات القريبة من المدرسة لإجراء مسحات لكوفيد 19 بغية اتخاذ الاجراءات الصحية المسبقة بحق المصابين حال ظهرت نتائج المسحة الطبية لديهم ايجابية على ان تشمل المسحات الطلبة والمدرسين والمعلمين عموما، مفصحا عن تشكيل لجان صحية تربوية مختصة بإجراء هذه المسحات بشكل عاجل شريطة ان تكون عشوائية".

على صعيد اخر افاد القيسي بان "مديرية تربية الكرخ الاولى اتخذت اجراءات مغايرة لما يعتمده التعليم المدمج في الشق الالكتروني منه، اذ تم ادخال صف الكتروني ذكي الى البث المباشر في احدى المدارس الحكومية التي تعد من المدارس المتميزة لتحديث وسائل التعليم الالكتروني في ظل جائحة كورونا، باعتماد التقنيات الحديثة في مناهج التدريس بعد ان اصبحت ضرورية للاستمرار والتواصل بين المعلم والتلميذ بما يسهم في تطوير العملية التربوية".وذكر ان "الهدف من الصف يأتي لتطوير العملية التربوية، ولتفعيل العلاقة بين الأستاذ والتلميذ عبر الوسائط الإلكترونية، والإفادة من قدرات الجيل الجديد بالتعامل معها في تنمية قدراته العلمية، وتعزيز مهاراته فيها انطلاقاً من المدرسة"، مبينا انه "تم تزويد الصف الذكي بالتقنيات المتطورة من الكاميرات الحديثة والسبورات التفاعلية الذكية واجهزة (داتا شو) لتأمين البث المباشر، والتواصل مع التلاميذ".

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