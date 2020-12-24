نواب: الشعب رفض الوجود الاميركي والحكومة تواصل تجاهل القرار البرلماني

2020/12/24 | 08:52 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

انتقد نواب من مختلف الكتل السياسية الاستمرار بالوجود الأميركي داخل العراق وعدم تطبيق قرار البرلمان القاضي بإخراج تلك القوات، مشددين على ضرورة الزام الحكومة ومفاتحتها بالموضوع من اجل تحقيق مطلب الشعب.

وقال النائب عن تحالف الفتح مختار الموسوي لـ /المعلومة/، ان “الشعب يرفض التواجد الأميركي في العراق، وسيكون هناك تحرك نيابي في الفترة المقبلة إزاء هذا الموضوع خاصة بعد ان يتسلم بايدن مقاليد الحكم في الولايات المتحدة”، محذرا في الوقت ذاته من “تصرفات ترامب غير المدروسة تجاه العراق”.

الى ذلك، اكد النائب عن كتلة صادقون النيابية، فاضل جابر لـ /المعلومة/، ان “ملف التواجد الأميركي لم يتم تجاهله داخل البرلمان ومازال قائما، والأيام المقبلة سيتم إعادة فتح الملف بسبب عدم وجود تقدم حكومي إزاء هذا الامر”.

من جهة أخرى، بين النائب اسوان سالم، لـ /المعلومة/، ان “البرلمان اشعر الحكومة الحالية والتي سبقتها بضرورة اخراج القوات الأميركية من البلاد وتطبيق القرار النيابية القاضي بافراغ العراق من الوجود الأجنبي”.



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